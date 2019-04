Québec octroie près de 880 000 $ à Rivière-Bleue

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, a annoncé une aide financière de 879 410 $ pour la réfection et l’agrandissement de la section communautaire du complexe Rosaire-Bélanger à Rivière-Bleue.

Le gouvernement du Québec contribue à la réalisation de ces travaux par l’entremise de son Programme Réfection et construction des infrastructures municipales. La Municipalité complètera le financement pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 1,2 M$.

«Ces travaux au complexe Rosaire-Bélanger étaient attendus par les élus municipaux, par les Riveraines et les Riverains ainsi que par les organismes communautaires qui y tiennent bon nombre d’activités culturelles et sociales. Je suis très fier de cette annonce qui confirme le rôle proactif de notre gouvernement dans le développement de collectivités dynamiques et attrayantes», a commenté Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup–Témiscouata.

«Nous sommes heureux de l’annonce du gouvernement du Québec concernant un projet qui permettra de mettre à niveau un bâtiment important pour la communauté de Rivière-Bleue. Il s’agissait pour nous d’un incontournable pour assurer le dynamisme et l’attractivité du milieu de vie», a souligné Claude H. Pelletier, maire de Rivière-Bleue.

L’agrandissement permettra d’aménager un hall d’entrée et de nouveaux blocs sanitaires. La cuisine, la salle multifonctionnelle ainsi que les toilettes à l’étage seront réaménagées et mises aux normes.