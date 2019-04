L’École secondaire Chanoine-Beaudet prend le relais

Dans le cadre d’un projet entrepreneurial, l’École secondaire Chanoine-Beaudet s’est impliquée de manière particulière dans le Défi OSEntreprendre, et ce, en participant activement à la production des reconnaissances Les Premier.

Cette école secondaire de Saint-Pascal prend ainsi le relais du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir qui en était le maître d’œuvre depuis 2015. Décernées annuellement dans le cadre de la finale locale du Défi OSEntreprendre, ces reconnaissances visent à mettre en lumière les premiers prix des projets entrepreneuriaux étudiants et des créations d’entreprise des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup. Autrement dit, elles visent à saluer les initiatives les plus prometteuses dans notre région.

La directrice de l’École secondaire Chanoine-Beaudet, Geneviève Soucy, s’est dit fort heureuse de pouvoir assurer la pérennité de ces récompenses uniques qui sont devenues une grande marque de fierté, tant pour les directions d’école, les enseignants, les élèves, les étudiants que les entrepreneurs en devenir.

«Avec le soutien de l’entreprise Premier Tech, nous avons travaillé fort pour que Les Premier soient fin prêts pour le Gala local de cette année. Ce fut tout un défi. Les délais étaient serrés. Des élèves ont mis la main à la pâte, du sablage du bois à l’assemblage du trophée, en passant par la teinture. Nous nous sommes investis pour qu’ils soient les plus beaux possible. Ils sont le prolongement de Premier Tech, une entreprise régionale d’envergure internationale dont nous sommes tous très fiers. Nous sommes fort heureux de collaborer avec eux à la poursuite de cette belle et grande aventure entrepreneuriale.»

Bernard Bélanger, président du conseil et chef de la direction de Premier Tech, a indiqué qu’il était très fier de relier le nom de son entreprise à cette reconnaissance qui est remise lors de l’édition locale du Défi OSEntreprendre.

«L’entrepreneuriat, c’est l’avenir de demain. C’est pourquoi il est primordial de valoriser cette profession et d’encourager les jeunes entrepreneurs d’ici qui se démarquent par leur capacité à innover. Nous avons besoin de jeunes entrepreneurs qui croient en leur faculté d’influencer notre avenir, c’est pourquoi nous sommes fiers de nous être associé à la démarche de l’École secondaire Chanoine-Beaudet et de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup afin de faire rayonner les initiatives entrepreneuriales d’étudiants de notre région. L’esprit entrepreneurial est un élément clé de la Culture de Premier Tech et est pleinement vécu et déployé par ses équipiers. Chez



Premier Tech, nous croyons fermement que l’entrepreneuriat est une opportunité de sans cesse se dépasser et d’ainsi satisfaire ses ambitions.»

RÉALISATION RÉGIONALE

Appelée Les Premier, cette reconnaissance combine habilement le bois à l’aluminium anodisé. La pièce mesurant plus de quinze centimètres de hauteur et de largeur par quelque quatre centimètres d’épaisseur a été imaginée par une équipe multidisciplinaire composée d’Isabelle Murray, Josianne Ippersiel et Frédérique Dubé-Hébert de Premier Tech, puis modélisée via un logiciel 3D par Michel Boucher, enseignant du secteur Usinage du Pavillon-de-l’Avenir. Dans le cadre d’un projet d’atelier, Jonathan Dionne, un élève du programme en usinage sur machines-outils à commande numérique, aussi équipier chez Premier Tech, en avait assuré la fabrication de même que l’assemblage final en vue du grand événement.