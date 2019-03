Légère hausse des frais de stationnement dans les hôpitaux au KRTB

Le 1er avril prochain, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent procèdera à une indexation de certains tarifs de stationnement au Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP), à l'Hôpital de Notre-Dame-du-Lac et au Centre hospitalier de Trois-Pistoles.

Ainsi, au CHRGP, les augmentations seront de 25 cents à compter du lundi 1er avril. Si le tarif de stationnement de 31 à 60 minutes ne change pas et demeure à 3,75 $, ceux de 61 à 90 minutes, de 1 h 31 à 2 heures et de 2 h 01 à 2 h 30 passeront respectivement à 4,75 $, 5,50 $ et 6,50$. Les tarifs de plus de 2 h 31 jusqu'à 24 heures sont exemptés.

Quant au forfait hebdomadaire et mensuel, ils augmentent eux aussi de 25 cents pour atteindre 23,25 $ et 46,50 $.

L'hôpital de Notre-Dame-du-Lac et le Centre hospitalier de Trois-Pistoles ne sont pas épargnés. Mais seules les durées de plus de 2 heures sont concernées. À titre d'exemple, pour un temps de 2 h 01 à 2 h 30, les frais seront de 4,25 $. Le forfait hebdomadaire et mensuel est aussi touché par cette hausse de 25 cents.

Selon le CISSS, la nouvelle tarification des stationnements réservés aux usagers et visiteurs respecte les normes de la circulaire du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui prévoit : la gratuité des 30 premières minutes; la tarification journalière maximale au bout de 4 heures; des forfaits hebdomadaires et mensuels.

De plus, le CISSS du Bas-Saint-Laurent offre la gratuité pour les proches des résidents en centres d’hébergement et de soins de longues durées (CHSLD), pour les visiteurs des résidences à assistance continue et aux proches des jeunes en centres de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation (CRJDA).

Cette indexation des couts 2019-2020 s’appuie sur les critères établis en 2017 portant sur l’équité entre les visiteurs, les employés et les médecins, en fonction des milieux urbains et non urbains du territoire.