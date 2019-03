Nouveau plan de développement pour Saint-André-de-Kamouraska

La municipalité de Saint-André-de-Kamouraska s’est dotée d’un nouveau plus de développement pour les années 2019 à 2023. Une vision présentée par le maire Gervais Darisse et la secrétaire du Comité de développement, Caroline Roberge, le 22 mars.

La mise à jour du plan de développement était un moment propice pour faire le point sur les enjeux à venir de la municipalité. À cet égard, le comité a planché sur la rédaction d’un questionnaire permettant de prendre le pouls des organismes du milieu et des andréens et andréennes.

Avec un taux de réponse des plus enviables, à savoir 82 formulaires complétés au cours du mois de mai 2018 pour une municipalité comptant un peu plus de 200 résidences, celui-ci a permis d’enrichir la réflexion dans les mois qui ont suivi.

Notons que les enjeux et les actions souhaités par la population ont également été exprimés lors de différentes consultations permettant au final d’identifier les axes de développement suivants : l’environnement (écosystème et physique), l’économie diversifiée, la culture et la collectivité.

«Les consultations tenues lors de la dernière année furent un véritable succès de participation. Avec ce nouveau plan de développement, notre dynamique communauté prépare son avenir. Cette mise à jour exprime toute l’énergie et l’espoir qui émerge de cette année de réflexion», déclare le maire.

Concrètement, le plan de développement présente le portrait de la Municipalité de Saint-André, les actions réalisées récemment et celles priorisées pour les prochaines années.

«Le comité de coordination estime que le nouveau plan de développement reflète bien le désir de la population. En le faisant sien, la municipalité de Saint-André s’assure de répondre aux attentes exprimées », mentionne Caroline Roberge.

Adopté lors de la séance du conseil municipal du 5 février dernier, le plan de développement a impliqué le soutien d'une conseillère en développement rural de la MRC de Kamouraska et a été réalisé notamment grâce à la participation financière, de la MRC via le Fonds de développement des territoires – Volet Amélioration des milieux de vie, à la hauteur de 2 000 $. De plus, la municipalité a eu recours au service professionnel d’un agent de développement, étalé sur une année, afin d’être appuyé dans cette démarche.

Les gens intéressés à consulter le document peuvent se rendre sur le site Internet de la municipalité au www.standredekamouraska.ca ou en téléphonant au 418 493-2085.