Une nouvelle image pour la Coopérative des paramédics du Grand-Portage

La Coopérative des paramédics du Grand-Portage fait peau neuve et lance son nouveau logo, symbole de changements positifs et mobilisateurs à venir, qui rayonneront au-delà de l’entreprise.

Il s’agit ici du commencement d’une ère nouvelle où la Coopérative, par la mise à jour de ses orientations stratégiques, pourra mener sa mission d’entreprise beaucoup plus loin. En effet, tout en maintenant le patient au centre de ses préoccupations, la Coopérative des paramédics du Grand-Portage souhaite s’impliquer davantage auprès de la population, et s’engager activement pour l’avancement de la profession paramédicale, tout en priorisant le bienêtre de ses membres.

D’ici les prochains mois, plusieurs initiatives seront mises en place par la Coopérative et ses membres. « Nous donnons le coup d’envoi à quelque chose de grand et d’important. Par ce logo, nous souhaitons illustrer non seulement un changement d’image corporative, mais aussi un changement dans la façon dont nous allons nous investir. Il s’agit d’une étape importante que nous voyons comme la continuité des efforts qu’ont fourni les membres de notre Coopérative depuis près de 30 ans et nous en sommes très heureux », souligne M. Charles Montamat, directeur général de la Coopérative des paramédics du Grand-Portage.

Les membres de la Coopérative des paramédics du Grand-Portage offrent des services en soins préhospitaliers d’urgence à la population de Rivière-du-Loup et ses environs depuis 1990. Aujourd’hui, ils sont 49 professionnels, engagés et visionnaires à œuvrer pour s’impliquer davantage, autant dans l’évolution de la profession paramédicale, que dans la façon dont ils viennent en aide à la population. Près de 3500 personnes sont formées annuellement par le centre de formation en secourisme qu’elle opère depuis maintenant huit ans.