Défilé mode à Rivière-Bleue

Le changement dans le nom de l’activité perdurera dans le temps, mais ne changera en rien la qualité de la soirée qui vous sera présentée le 26 avril prochain à la salle de réception du Complexe sportif Rosaire-Bélanger. Encore une fois, ce sera le moment idéal pour découvrir la mode printanière pour elle et lui.

La Soirée Spécialités Féminines et Masculines vous en mettra plein la vue puisque la boutique vous concocte un défilé mode allongé. Vous êtes conviées à 19 h pour un cocktail de bienvenue. Dès 20 h, le défilé de mode vous présentera les nouvelles collections estivales.

Il est déjà possible de réserver vos tables en achetant vos billets auprès des employées de Spécialités féminines et masculines. Pour cette édition, toutes les tables seront de 6 personnes et le cout du billet est de 25 $.