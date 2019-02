Cours suspendus dans quelques écoles de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs

En raison des nombreuses routes secondaires qui ne sont pas déblayées, la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs a pris la décision de suspendre les cours dans les écoles du secteur des Basques pour la journée. Pour la région du Témiscouata, les écoles demeurent ouvertes. Toutes les écoles de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup sont ouvertes aujourd'hui.

Pour le secteur du Témiscouata, la Commission scolaire prévient les usagers qu'il sera possible d'observer quelques retards pour le transport scolaire. Dans les Basques, les écoles April et Sainte-Marie de Saint-Jean-de-Dieu, de Saint-Clément, la Maison familiale rurale, de Saint-Cyprien et de Sainte-Rita sont fermées. La situation est la même pour les écoles Chanoine-Côté, l'Envol, L'Oiseau-Chanteur, de la Joie, des Rayons-de-Soleil, Gérard-Raymond, L'Italien, l'École secondaire de Trois-Pistoles, le Centre d'éducation des adultes, et le Centre de formation professionnelle.

Les services de garde de Saint-Clément et Sainte-Françoise sont fermés. Les autres demeurent ouverts.