Julie Levasseur, agente en milieu scolaire pour la Sûreté du Québec

Depuis le 14 janvier dernier, une nouvelle agente est responsable du programme d’intervention en milieu scolaire (PIMS) pour la MRC de Rivière-du-Loup. Il s’agit de Julie Levasseur de la Sûreté du Québec, qui prend ainsi la relève d’Aglaé Ouellet.

Le PIMS compte deux volets principaux, soit la prévention et l’intervention lors d’évènements criminels dans les institutions scolaires, ce dernier étant plus répressif. Julie Levasseur précise que plus de patrouilles sont effectuées aux abords des écoles, et qu’elle assure une surveillance ainsi qu’une présence constante pour prévenir notamment le trafic et la vente de drogue.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle devra amorcer au moins une enquête par année liée aux stupéfiants dans les milieux scolaires. Les interventions de Mme Levasseur sont réalisées selon les problématiques rencontrées par les différentes écoles. Elle fait aussi des visites en classe et offre des conférences de prévention sur divers sujets, au besoin.

«J’ai toujours aimé travailler avec les jeunes, c’est la relève. C’est important de travailler avec eux et de leur inculquer de belles valeurs (…) On est capable d’être gentil et sociable pour échanger avec les jeunes, mais en même temps, il y a des règles à suivre et à respecter. On demeure toujours des policiers», précise Mme Levasseur, qui est originaire de Lots-Renversés, au Témiscouata. Elle est aussi appelée à mettre en place le plan de réponse pour les établissements scolaires, dans le cas où un tireur actif entrerait dans une école, par exemple (marche à suivre, simulations, mise à jour de la formation à tous les ans).

L’agente Levasseur sera appelée à intervenir auprès des élèves de tous les établissements, qu’il s’agisse des écoles secondaires, primaires, des centres de formation professionnelle, du Cégep et de l’OTJ (Maison des jeunes).

Les divers agents liés au PIMS sur le territoire du KRTB, Pierre Bouchard dans la MRC des Basques, Marie Charlebois-Villeneuve dans la MRC de Témiscouata et Steve Welman dans la MRC de Kamouraska travaillent de concert afin d’assurer une couverture complète de la région.

L’agente Julie Levasseur est la personne de référence pour les directions d’école. Il est possible de la contacter par courriel à l’adresse [email protected]