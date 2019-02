Écoles fermées en raison des conditions climatiques

En raison des mauvaises conditions climatiques, les cours sont suspendus pour toute la journée dans l'intégralité des écoles de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Pour la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, toutes les écoles primaires sont fermées en avant-midi, excepté les écoles secondaires, qui ferment leurs portes pour la journée.

La CS Kamouraska-Rivière-du-Loup confirme que les classes reprendront en après-midi pour les élèves des écoles primaires de tout son territoire. Les services de garde demeurent ouverts.

Les centres de formation professionnelle (CFP Pavillon-de-L'Avenir) et les centres d'éducation des adultes, sont fermés pour la journée. Les cours sont aussi suspendus pour la journée au Collège Notre-Dame-de-Rivière-du-Loup.

Les services de garde demeurent en majorité ouverts, à l'exception de ceux de Sainte-Louise, Saint-Denis, Lac-des-Aigles, Lots-Renversés, Marie-Reine-des-Coeurs de Pohénégamook, Saint-Clément, Sainte-Françoise et Saint-Michel-du-Squatec.

MÉTÉO

Selon Environnement Canada, on attend entre 2 et 4 millimètres de pluie verglaçante dans la région. Les routes, stationnements et trottoirs pourraient devenir glacés et excessivement glissants. Cette pluie qui tombe depuis tôt ce matin devrait cesser en cours de journée et se transformer progressivement en neige en après-midi, en raison du mercure qui chutera lors des prochaines heures.

La prudence est de mise sur les routes de la région. Les conducteurs sont invités à garder leurs distances des autres véhicules et à adapter leur conduite aux conditions routières.