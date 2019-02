Plaisirs gourmands au Centre commercial Rivière-du-Loup

Du 8 au 10 février, une expérience gourmande hors du commun se déroulera au Centre commercial Rivière-du-Loup lors de la 5e édition des Plaisirs Gourmands. Il s’agit d’un évènement entièrement gratuit, où petits et grands pourront gouter, découvrir, apprendre et s’amuser autour de différentes tendances et pratiques culinaires.

La mouture 2019 séduira les papilles gustatives de tous avec une zone exposants présentant une multitude de produits du terroir, un rallye gourmand et des ateliers-conférences sur le végétalisme, l’alimentation santé et ses mythes, les trucs 101 pour un tartare réussi, l’alimentation zéro-déchet et la décoration de cupcakes sans allergène.

En nouveauté cette année, le conférencier-sommelier Mario Landry lancera l’évènement lors d’une soirée VIP, le vendredi 8 février dès 18 h dans la zone-conférence devant le Pharmaprix. Il recevra les invités avec une sélection de mousseux, juste à temps pour la Saint-Valentin.

Pour tous les détails sur la programmation et sur les exposants, il est possible de consulter le site du Centre commercial à centrecommercialrdl.ca et de surveiller la page Facebook @centrecommercialrdl.