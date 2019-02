Journée laitière, bovine et ovine à Rivière-du-Loup

L’année 2019 marque le retour de la journée des ruminants. Les productions laitière, bovine et ovine feront l’objet de présentations de conférences communes et thématiques spécifiques à chacune de ces productions lors d’un seul évènement. Le colloque se tiendra à Rivière-du-Loup, le 6 février à l’Hôtel Universel.

Ainsi, dès 9 h, la matinée sera réservée à des conférences qui pourront plaire aux trois secteurs de production. L’usage des antibiotiques et la main-d’œuvre étrangère seront des sujets abordés dans le tronc commun. En après-midi, les participants pourront choisir des ateliers spécifiques selon leurs champs d’intérêt et leur production.

Au cours de la journée, plusieurs conférenciers de renom se succéderont afin de présenter aux producteurs et productrices divers sujets tels que : la génétique pour bâtir une vache autonome, la gestion des boiteries, la planification stratégique de la filière bœuf, les alternatives lors de sécheresse, nourrir son troupeau sans se ruiner et des approches pratiques pour contrôler le maedi-visna. Pour plus d’information, il suffit de composer le 418-723-1939 poste 4610.