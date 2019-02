Dégelis est partenaire de la Fondation du Centre d’études collégiales

Le conseil municipal de la Ville de Dégelis a confirmé son soutien financier à la Fondation du Centre d’études collégiales du Témiscouata. Cette année, un montant de 9 000 $ a été versé dans le cadre de la campagne de financement 2018-2019, comparativement à 3 000 $ l’an dernier.

Ce partenariat se poursuivra durant les trois prochaines années. Depuis son ouverture à l’automne 2017, la municipalité contribue annuellement au financement de la Fondation à la hauteur de 1 000 $ par nouvel étudiant inscrit provenant de son territoire.

La Ville de Dégelis encourage et appuie les étudiantes et étudiants qui désirent poursuivre leur formation collégiale au Témiscouata. L’implantation d’une institution d’enseignement supérieur sur le territoire est un actif de première importance pour le développement social et économique de toutes les communautés regroupées au sein de la MRC.

Nous reconnaissons sur la photo : Miguel Ouellet (Tremplin DEC), Molly Bergeron (Techniques d’éducation spécialisée), Kim Chouinard (Tremplin DEC), Normand Morin, maire, Marc-Antoine Dubé, enseignant en philosophie, Laurence Gravel (Sciences humaines) et Sophia-Rose Fortin (Tremplin DEC).