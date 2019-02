Parler du suicide sauve des vies

Du 3 au 9 février se tiendra la 29e Semaine nationale de prévention du suicide. Selon Mélanie Dumont, directrice générale du Centre prévention suicide du KRTB, «cette semaine se veut, entre autres, un moyen de mobiliser la population afin que tous jouent un rôle actif en prévention du suicide, de normaliser et encourager la demande d’aide.»

Cette année, l’Association québécoise de prévention du suicide propose deux nouveaux visuels, soit la déclinaison «femmes» et la déclinaison «travailleurs». «Ils ont pour message que peu importe l’uniforme, peu importe qui tu es, nous pouvons tous avoir besoin d’aide, de soutien. Il ne faut donc pas hésiter à demander de l’aide», ajoute Mme Dumont.

ACTIVITÉS

L’équipe de travail du Centre de prévention suicide du KRTB, ainsi que plusieurs partenaires ont préparé une multitude d’activités dans tout le KRTB, dont la Marche des survivants, le souper spaghetti, la détente nordique ou encore la distribution d’épingles «T’es important pour moi».

La Marche des survivants se déroulera le 3 février à 13h30. Sylvain Bureau en sera le parrain d’honneur et le départ sera donné au Centre de prévention suicide du KRTB, situé au 35-D, rue St-Louis à Rivière-du-Loup. Le 7 février de 12h30 à 16h, des épingles «T’es important pour moi» seront distribuées au Métro de Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Cabano. Les mêmes objets seront offerts au Centre commercial de Rivière-du-Loup de 11h30 jusqu’à la fermeture.

Un souper spaghetti est prévu le 8 février à 17h30 au Club de 50 ans et plus de Rivière-du-Loup et Bernard Généreux en sera le parrain d’honneur. Il est possible de se procurer des billets au 418-862-9658 ou par courriel à [email protected] Une activité de détente nordique destinée aux étudiants et au personnel du Cégep et de l’ITA de La Pocatière est prévue de 11h à 13h à la piscine du Cégep de La Pocatière.

La prévention du Centre de prévention suicide du KRTB prend différentes formes telles que l’intervention directe auprès des gens suicidaires, de leurs proches, des gens endeuillés par suicide et les intervenants du milieu, mais également par la formation et les groupes de soutien. Tous les services d’aide directe sont confidentiels et gratuits. Les gens peuvent rejoindre l’équipe au 418 862-9658 du lundi au vendredi entre 9h et 12h et entre 13h et 17h. En dehors de ces heures, ils peuvent composer le 1-866 APPELLE (1-866 277-3553) 24h sur 24 et 7 jours sur 7.