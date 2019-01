Un cadeau du ciel pour le 24e concours de sculpture sur neige

Le comité organisateur du 24e Concours intercollégial de sculpture sur neige se réjouit de l’importante bordée de neige reçue dernièrement. Ce sont 16 équipes en provenance d’institutions collégiales de partout au Québec qui pourront bénéficier de cette neige de haute qualité qui composera chacun des blocs.

Cette activité phare à Rivière-du-Loup aura lieu cette année du 31 janvier au 3 février sous le thème «Monde chimérique». Elle réunit plus de 60 personnes, étudiants majoritairement en Arts et accompagnateurs, qui séjourneront à Rivière-du-Loup spécialement pour cette occasion. Les équipes participantes disposeront de 50 heures pour réaliser leur projet. Aucun ajout de neige ne sera permis et les artistes devront procéder à partir du bloc de 500 pieds cubes de neige.

«Chaque équipe invitée aura l’opportunité d’être encadrée par des accompagnateurs dévoués les aidant à mettre au monde un projet créatif dans un contexte autre que la salle de cours. Du côté du Cégep de Rivière-du-Loup, les deux équipes seront encadrées par deux professionnels-sculpteurs, Denis Beauséjour et Youri Blanchet, également enseignants au Département des arts» précise François Maltais, l’un des organisateurs du Concours.

Les critères d’évaluation touchent l’aspect des formes et du sens : technique contrôlée, traitement tridimensionnel dynamique et originalité du concept. Quatre bourses représentant un total de 2 000 $ sont à l’enjeu : un premier prix de 1 000 $, les deuxième et troisième prix de 500 $ et 350 $ en plus d’une bourse «Développement durable» remise par l’Auberge internationale de Rivière-du-Loup. Les lauréats seront dévoilés le dimanche 3 février lors d’un brunch qui se tiendra au Carrefour du Cégep.

PROGRAMMATION

Toute la famille et la population pourront profiter d’une programmation diversifiée sur la rue Lafontaine. Samedi 2 février et dimanche 3 février, il y aura un rallye familial avec le départ de chez Coco Latté, café familial situé au 500, rue Lafontaine, de 8 h 30 à 16 h 30. Dimanche 3 février, une formation en sculpture sera offerte pour les jeunes avec professionnels au Carré Dubé, de 11 h à 12 h 30 et de 13 h à 14 h 30. Notez le retour de la populaire glissade urbaine sur la rue Lafontaine, en haut de la rue Dollard, de 10 h à 16 h.

Le comité organisateur est composé des personnes suivantes : Alex Ann Villeneuve Simard, Mathieu Dumulon-Lauzière (Espace centre-ville); Mélanie Blier (Tourisme Rivière-du-Loup); Vincent Bérubé (Auberge internationale de Rivière-du-Loup); Alexandra Cloutier, Isabelle Bureau (Ville de Rivière-du-Loup); Karine Raymond-Marcotte, Kathy Patoine, Louis-Pierre Dupuis-Kingsbury et François Maltais (Cégep de Rivière-du-Loup).

La Ville de Rivière-du-Loup, partenaire de l’évènement depuis 1995, apporte un soutien indispensable par la participation de son Service loisirs, culture et communautaire et de son Service technique et du développement durable. Ces services fabriquent et installent les blocs de neige et assurent un support logistique et de sécurité tout au long du Concours.

Outre le Cégep et la Ville, l’organisation peut compter sur la collaboration des commerçants et des gens d’affaires de Rivière-du-Loup ainsi que de partenaires du milieu municipal pour aider au soutien logistique et budgétaire de l’évènement. Le Concours est un projet associé au Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ).