Un bâtiment industriel reprend du service à Dégelis

La Corporation de développement économique de la région de Dégelis a officialisé la mise en service du bâtiment industriel connu sous l’appellation 1208, récemment. Ce bâtiment industriel de 35 000 pieds carrés était inoccupé depuis 10 ans et son état de détérioration exigeait des rénovations majeures.

La toiture, l’isolation, l’enveloppe extérieure, le système de protection incendie, l’éclairage et l’entrée d’eau ont été complètement remplacés. Des investissements de plus de 1 400 000 $ ont été nécessaires pour remettre en état ce bâtiment.

Les membres de la Corporation remercient leurs partenaires financiers qui ont rendu possible une telle rénovation. Les contributions de la Ville de Dégelis, de la MRC de Témiscouata, de Desjardins et du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) totalisent la somme de 890 000 $. Le reste du financement provient d’emprunts hypothécaires consentis par Desjardins Entreprises.

DECACER EST LOCATAIRE

La principale raison qui a motivé l’ensemble des partenaires à participer à la remise à niveau de ce bâtiment industriel est l’intérêt de l’entreprise Decacer pour le 1208. Profondément enracinée au Bas-Saint-Laurent, une des plus importantes régions productrices de sirop d’érable au monde, Decacer a su se positionner comme un chef de file dans la transformation des produits de l’érable en desservant les marchés du détail, de l’exportation et de la transformation alimentaire. Au fil du temps, cette entreprise est devenue la référence dans l’innovation et la mise en marché de produits d’érable au Canada et partout dans le monde.

Malgré sa croissance fulgurante au cours des dernières années, Decacer a toujours tenu à ce que son usine de transformation demeure au Bas-Saint-Laurent, ce qui témoigne de son fort attachement envers la région. Aujourd’hui, cette entreprise poursuit ses efforts de développement afin que le sirop d’érable produit par nos entreprises acéricoles du Bas-Saint-Laurent soit encore mieux mis en valeur et occupe une part croissante du marché.

C’est précisément en raison de ses ambitions pour les produits acéricoles bas-laurentiens que le 1208 a retenu l’attention de Decacer et qu’elle a investi près de 300 000 $ en améliorations locatives afin d’offrir des services rapides et efficaces de réception et de classement de sirop d’érable en vrac à ses fidèles et nouveaux acériculteurs.

Faisant maintenant partie du Groupe LB Maple Treat, l’entreprise poursuit son développement et a investi près de 2 000 000 $ en équipements, optimisation / amélioration / robotisation de procédés et améliorations locatives dans son usine du 21 rue Industrielle à Dégelis.

La concrétisation de ce projet a un effet structurant sur tout le secteur acéricole bas-laurentien et sur les nombreuses communautés qui en dépendent. Le projet créera entre 14 et 16 nouveaux emplois directs.