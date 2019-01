Avertissement de pluie verglaçante pour la région

Environnement Canada a émis en après-midi un avertissement de pluie verglaçante pour les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques. Elle devrait débuter dès ce soir sur le sud du Québec et se déplacera vers l'est en journée jeudi.

Un font chaud s'approche progressivement de la région et devrait amener entre 10 et 15 millimètres de pluie dans la région. Les quantités les plus importantes sont prévues pour les secteurs au nord du fleuve Saint-Laurent. Ces conditions climatiques sont susceptibles de perturber les déplacements sur les divers axes routiers.

Le ministère des Transports assurera les opérations d'entretien requises afin d'appliquer les fondants et abrasifs nécessaires pour ainsi réduire les impacts de la pluie verglaçante. Il mettra ensuite en oeuvre les moyens appropriés afin que la chaussée soit dégagée de toute glace le plus rapidement possible.

Cette dernière pourrait persister jusqu'à jeudi soir à l'Est du Québec. Les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les stationnements pourraient devenir glacées et glissantes. Un avertissement de pluie verglaçante est émis lorsque la pluie tombe et que les températures sont inférieures à zéro.