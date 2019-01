Neige abondante et pluie verglaçante : la vigilance est de mise

Alors qu’une pluie verglaçante s’annonce sous peu dans la région après de fortes accumulations de neige, la Ville de Rivière-du-Loup rappelle aux citoyens l’importance de préserver intactes les issues de secours de leur résidence et la nécessité de porter attention au poids que supporte la toiture.

Ainsi, le Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup souligne qu’il faut s'assurer en tout temps de garder toutes les issues dégagées, afin de faciliter le travail des secouristes et permettre l’évacuation rapide en en situation d’urgence. Rappelons que les fenêtres de sous-sol font partie des potentielles voies de sortie et que ces accès peuvent faire toute la différence sur l’issue d’un sinistre.

En ce qui a trait aux toitures, la Régie du bâtiment du Québec rappelle sur son site web que «de manière générale, les toits sont construits pour supporter les charges de neige des hivers québécois, mais quand les accumulations sont exceptionnelles, montrez-vous vigilant.» Ainsi, elle recommande aux propriétaires d’éviter l’accumulation de neige et de glace et conseille de :

retirer la neige accumulée sur leur propriété pour éviter les risques d’effondrement;

prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui circulent près du bâtiment;

porter une attention particulière aux charges de neige sur les toitures voûtées ou arrondies, surtout si ces charges ne sont pas réparties uniformément;

confier le déneigement à des entreprises qui ont l’expérience et l’équipement appropriés.

Pour sa part, la Société d’habitation du Québec souligne que «le déneigement d’une toiture est un travail délicat. [Elle] recommande fortement d’avoir recours aux services de professionnels qui disposent de l’équipement et de l’expérience nécessaires. Ceux qui souhaitent néanmoins se lancer eux-mêmes dans l’aventure doivent être prudents. L’idéal est d’effectuer la plus grande part possible du travail à partir du sol, à l’aide d’une raclette au manche télescopique. Pour ce qui est du matériau, le plastique est à préconiser, car le métal risque d’abîmer le revêtement de la toiture.

S’il devient absolument nécessaire de monter sur le toit, il faut veiller à utiliser un harnais solidement ancré, sur la cheminée, par exemple. Pour éviter que l’échelle ne glisse, il est aussi préférable de l’enfoncer profondément dans la neige, ce qui atténuera également l’impact en cas de chute. Enfin, il faut garder à l’esprit qu’il s’agit d’enlever une surcharge, et non pas de faire un grand ménage. Il faut donc laisser une couche de neige de 10 à 15 cm, pour éviter d’abîmer la couverture du toit.»