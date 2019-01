La mairesse Sylvie Vignet rétablit le tir

La Ville de Rivière-du-Loup a voulu réaffirmer sa façon de faire avec les entrepreneurs à la suite d’une confusion survenue lors d’une entrevue. «J’ai dit sur les ondes hier qu’un employé avait mentionné que les promoteurs ne pouvaient pas rencontrer le conseil de ville», a indiqué Mme Vignet avant d’ajouter que ce n’était pas le cas.

En fait, c’est le comité consultatif d’urbanisme (CCU) qui ne rencontre pas les promoteurs. «C’est un choix qu’ils ont fait», a noté la mairesse. «Ce que je veux clarifier aujourd’hui, c’est que nous, le conseil de ville, on est en mode solution, on est accueillant, on veut que la population sache qu’on est là, les élus, pour les rencontrer», a mentionné la mairesse.

«Des gens ont demandé une rencontre et elle a été refusée. (…) Quand on a su ça, on a rencontré les promoteurs», a noté la mairesse qui a précisé que cela concernait le projet Le Shaker. Des personnes ont donc pensé que c’était la Ville. «Le conseil de ville ne refusera pas de rencontre, jamais, avec aucun promoteur», a-t-elle ajouté.

«Que ce soit des promoteurs immobiliers, de toutes sortes, tout citoyen qui demande une rencontre avec les élus va l’avoir. C’était une petite confusion qu’on voulait clarifier», a conclu Sylvie Vignet.