Loi sur l'immatriculation des armes à feu: le gouvernement à l'écoute

Le 29 janvier 2018, la Loi sur l'immatriculation des armes à feu est entrée en vigueur. À l'approche de la date limite d'enregistrement fixée au 29 janvier 2019, le gouvernement du Québec souhaite réitérer que le Fichier d'immatriculation des armes à feu est là pour rester.

Cependant, le gouvernement tient à mentionner qu'il a pris connaissance des points litigieux qui ont été soulevés. Il rappelle toutefois l'importance de l'immatriculation des armes à feu et l'obligation qu'ont les propriétaires concernés de se conformer à cette loi, sans quoi ils s'exposent à des sanctions.

Dans ce contexte, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, a annoncé le 23 janvier qu'elle proposera des modifications à la loi. Celles-ci auront pour objectif de simplifier le processus d'enregistrement des armes à feu afin de maximiser les inscriptions au fichier. Elles porteront sur :

l'obligation d'aviser le Service d'immatriculation des armes à feu lorsqu'il y a changement temporaire du lieu où est gardée l'arme. Présentement, un avis est nécessaire pour tout déplacement de 15 jours et plus;

le numéro d'immatriculation, qui doit être transmis sur demande à un agent de la paix;

et la nécessité de fournir, lors de la demande d'immatriculation, la mesure de la longueur du canon.

«Je l'ai affirmé à plusieurs reprises et je le répète : notre gouvernement se fait un devoir d'écouter la population. Nous avons pris connaissance de ses demandes et nous souhaitons agir en conséquence. J'ai bon espoir de présenter ces modifications rapidement et j'espère que les partis d'opposition collaboreront. Il s'agit d'une position raisonnable qui rallie plusieurs points de vue divergents. Nous soutenons l'application du fichier. C'est pourquoi nous souhaitons proposer des modifications législatives qui rendront le processus d'enregistrement des armes plus convivial et efficace», a-t-elle déclaré.

FAITS SAILLANTS :