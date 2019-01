Retour à la normale prévu pour les activités de la Laiterie ORA

Jean-Mathieu D’Amour, président de Laiterie ORA, ainsi que toute son équipe confirme que suite à l’incendie majeur de la ferme principale, les activités de la Laiterie ORA reprendront dès le lundi 28 janvier.

L’intervention rapide des pompiers de Rivière-du-Loup et des municipalités voisines a permis de sauver la totalité du troupeau de sorte que les activités de la Ferme D’Amour et de la Laiterie ORA peuvent reprendre quelques jours après le sinistre. Bien que l’enquête relativement à l’incendie soit toujours en cours et que son origine ne soit pas encore connue, les dommages au bâtiment se situent principalement dans du matériel servant à nourrir les bêtes de même qu’à un mur de l’édifice.

Toute la famille D’Amour souhaite remercier sincèrement voisins, amis et confrères agriculteurs qui ont prêté main-forte lors du sinistre.

«Nous sommes privilégiés d’avoir pu compter sur cette aide précieuse, a mentionné Jean-Mathieu D’Amour. Je suis convaincu que le résultat aurait pu être beaucoup plus catastrophique sans toute cette solidarité.»

À noter que la distribution dans les commerces reprendra les jours habituels dès la semaine du 28 janvier. Nous remercions nos clients de leur compréhension et de leur support dans cette épreuve. Rappelons que la Laiterie ORA est une jeune entreprise spécialisée dans la transformation du lait entier enrichi naturellement en Oméga-3.