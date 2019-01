Une programmation renouvelée pour la Fête de la Neige à Rivière-Bleue

C’est une toute nouvelle programmation qui attend la population de Rivière-Bleue pour la 12 édition de la Fête de la Neige qui se tiendra du 1er au 3 février 2019. Les activités proposées permettront encore une fois de profiter des joies de l’hiver.

En nouveauté, la fin de semaine sera lancée le vendredi 1er février par un souper intergénérationnel organisé par Acti-Familles, la Petite bouffe des frontières et le Club de l’Âge d’or de Rivière-Bleue. Dès 17 h, les gens sont attendus au Complexe sportif Rosaire-Bélanger où un souper spaghetti avec salade césar sera servi. Les billets sont dès maintenant en vente au cout de 10 $ pour les 13 ans et plus. Le repas sera servi gratuitement aux enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un adulte. Procurez-vous vos billets au bureau municipal de Rivière-Bleue, chez Acti-Familles ou auprès des membres du Club de l’Âge d’or. Le souper sera suivi d’une soirée de danse animée par Micheline et Jean. Le tarif habituel s’appliquera, soit 5 $ par personne.

Samedi le 2 février, les gens sont attendus dès midi pour un après-midi en plein air à l’arrière du Complexe sportif Rosaire-Bélanger. Au programme, glissade familiale, feu de joie géant et patinage sur la piste de BMX glacée pour l’occasion. À compter de 20 h, le Club de randonnée Appalaches vous attend pour une randonnée en raquettes au clair de lune aux Sentiers Le Bootlegger. Une collation sera servie au chalet au retour.

Dimanche le 3 février, les activités se dérouleront à l’Aréna du Transcontinental. De 13 h à 16 h, un tournoi de hockey familial sera organisé. Présentez-vous pour 13 h et les équipes seront faites sur place. Alors que de 18 h à 20 h, une séance de patinage disco fera le plaisir des petits et des grands. Une collation sera aussi servie gratuitement.

La plupart des activités sont gratuites, alors profitez-en ! Pour de plus amples informations sur la programmation, communiquez avec Steven Bouchard au 418 893-5559 poste 4831.