Une tempête hivernale se dirige au Bas-Saint-Laurent

Environnement Canada a émis vers 9h ce matin un avertissement de tempête hivernale pour presque tout le Québec, en plus du froid extrême qui s'est installé sur la région du Bas-Saint-Laurent depuis quelques jours.

Dans les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques, entre 25 et 45 centimètres de neige sont attendus. Environnement Canada rapporte des «conditions hivernales dangereuses». Des vents violents causant de la poudrerie généralisée sont également prévus.

L'accumulation rapide de neige pourrait causer des fermetures de routes à certains endroits. En raison du froid mordant, les pneus des automobiles perdent une grande partie de leur adhérence sur la route. Il est recommandé de retarder tout déplacement non essentiel à plus tard, lorsque les conditions se seront améliorées.

Pour le moment, la Sûreté du Québec ne rapporte aucun incident majeur au Bas-Saint-Laurent, mais les conditions hivernales difficiles ont déjà causé plusieurs sorties de route sans conséquences graves.

ÉTAT DES ROUTES

Vers 10h, la chaussée était enneigée sur l'autoroute 20 entre La Pocatière et Notre-Dame-des-Neige. La visibilité est réduite de La Pocatière à Rivière-du-Loup. La chaussée est également enneigée et la visibilité, réduite sur la route 185 et l'autoroute 85 entre Rivière-du-Loup et Dégelis.

Vers 9h45, l'autoroute 20 a été fermée dans les deux directions entre Lévis et Montmagny en raison des conditions routières et climatiques difficiles. Elle a été fermée à partir de Rivière-du-Loup jusqu'à Lévis en direction ouest vers midi.

Pour planifier vos déplacements et connaitre l'état des routes détaillé, il est possible de consulter le site web Québec 511.