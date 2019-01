Le conseil de la MRC de Kamouraska rencontre Marie-Ève Proulx

Le 16 janvier, les membres du Conseil de la MRC de Kamouraska ont reçu la visite de la députée de la circonscription de Côte-du-Sud et ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx.

Au cours de cette rencontre de plus de 90 minutes, les maires ont été en mesure d’aborder plusieurs dossiers régionaux d’importance, notamment : les soins de santé, l’Internet haute vitesse et la téléphonie cellulaire, l’immigration, le mycodéveloppement et le secteur manufacturier.

Pour le préfet de la MRC de Kamouraska, Yvon Soucy, cette première rencontre officielle de la députée et ministre avec le Conseil de la MRC a permis de sensibiliser cette dernière aux principaux enjeux du territoire.

«Mme Proulx a démontré une réelle connaissance des principaux dossiers et nous avons senti une écoute favorable et une réelle volonté de travailler conjointement à l’avancement de ceux-ci», mentionne le préfet. Les maires ont beaucoup apprécié les échanges avec la députée et ministre et souhaitent poursuivre, dans le futur, de tels échanges sur une base régulière.