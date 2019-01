Le financement de la Maison Martin-Matte de Trois-Pistoles progresse

Le financement du projet de Maison Martin-Matte, à Trois-Pistoles, est en voie d'être complété. En décembre, les élus pistolois ont notamment adopté une résolution mentionnant leur désir d'adhérer au programme Rénovation Québec (PRQ) qui permettra au projet, grâce à la bonification du programme AccèsLogis, de mettre la maison sur 122 000 $ supplémentaires.

La Ville de Trois-Pistoles a fait cette demande à la Société d'habitation du Québec (SHQ) le 13 décembre. Celle-ci serait d'ailleurs en voie d'être autorisée, puisque ce ne serait qu'une formalité.

Le processus est plutôt complexe, mais le conseil municipal a demandé un budget de 244 000 $. Ce montant total sera assumé en parts égales par la municipalité et la SHQ. Notons toutefois que cette nouvelle opportunité n'engage pas davantage les citoyens de Trois-Pistoles, puisque la Ville a déjà fait sa part en octroyant une réduction de taxes à la nouvelle Maison Martin-Matte.

«Le crédit de taxes que la Ville octroie à un projet comme celui-ci est maintenant reconnu, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est une ouverture qui s'est présentée du côté du programme AccèsLogis», a précisé la directrice générale, Pascale Rioux.

En mars 2017, Trois-Pistoles s'était aussi engagée à fournir le terrain nécessaire à la construction de la maison située sur la rue Gagnon. Sa valeur correspondait alors à 47 400 $.

PRÈS DU BUT

En décembre, Marie-Ève Ouellet, chargée de projet pour l'Éveil des Basques, qui porte le projet de la Maison Martin-Matte, avait mentionné à Radio-Canada Bas-St-Laurent qu'il restait toujours environ 250 000 $ à amasser. Un montant que l'on peut diviser (presque) en deux avec la nouvelle du 122 000 $.

Selon nos informations, les démarches se poursuivent afin de trouver les fonds manquants. Tout est d'ailleurs mis en place pour pouvoir aller en appel d'offres le plus rapidement possible. Une construction à l'été 2019 est toujours l'objectif et dans les plans.

Rappelons que la Maison Martin-Matte a été retardée, puisque les soumissions, reçues lors de l'appel d'offres en juin dernier, dépassaient l'évaluation initiale de 2,5 M$.