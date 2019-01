Le service d’Écrivaine publique d’ABC des Portages : un an déjà!

Il y a maintenant un an, ABC des Portages, organisme communautaire en alphabétisation, inaugurait son service d’Écrivaine publique dans les trois MRC de son territoire, soit Rivière-du-Loup, Kamouraska et Témiscouata.

Gratuitement et en toute confidentialité, les trois écrivaines publiques ont répondu à plus d’une centaine de demandes tout au cours de l’année. Concrètement, elles ont pu aider des personnes à compléter une démarche par l’aide à la lecture, à la compréhension ou à la rédaction de documents et ce, pour des besoins de natures très variées.

À titre d’exemples, citons : demande de passeport, rédaction d’un mandat de protection, demande d’aide financière pour l’achat de lunettes et rédaction d’une mise en demeure. Les utilisateurs démontrent une grande appréciation du service, à preuve ces commentaires recueillis : «Enfin, je comprends ce qu’il faut que je fasse», «C’est avec l’aide professionnelle de l’Écrivaine publique que j’ai enfin terminé un projet qui me tenait à cœur.»

Les gens peuvent obtenir plus d’information sur la façon d’avoir accès au service dans chacun des territoires en téléphonant au bureau d’ABC des Portages, au 418-862-9998.