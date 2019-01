La ministre Marie-Ève Proulx en tournée au Bas-Saint-Laurent

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, entreprend une tournée de cinq jours, soit du 21 au 25 janvier, dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.

La ministre Proulx avait annoncé son intention de visiter les trois régions dont elle a la responsabilité dès le début de la nouvelle année. Lors de cette tournée, elle rencontrera des intervenants engagés dans le milieu, des entrepreneurs, des élus et des citoyens afin de prendre le pouls des enjeux, spécifiques et communs, qui touchent ces régions.

«L’une des priorités du gouvernement du Québec consiste à revitaliser les régions et à les rendre encore plus prospères. En ce sens, il est important d’innover et de moduler l’intervention de l’État en tenant compte des réalités et de l’environnement particulier de chacune des régions. Pour ce faire, le gouvernement souhaite renforcer la collaboration, la concertation et les partenariats entre les entreprises, les universités, les cégeps et les différents acteurs économiques locaux. Aller sur le terrain pour discuter et échanger avec les gens et les intervenants sociaux économiques est essentiel», a mentionné Mme Proulx.