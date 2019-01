Regroupement des OMH de Trois-Pistoles, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Jean-de-Dieu et Saint-Clément

Dans le but de renforcer le réseau et d’offrir un service bonifié aux locataires d’habitations à loyer modique (HLM), les Offices municipaux d’habitation (OMH) de Trois-Pistoles, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Jean-de-Dieu et Saint-Clément se sont regroupés le 1er janvier dernier en un seul Office qui porte maintenant le nom d’Office d’habitation des Basques.

La Société d’habitation du Québec administre le programme HLM, qui permet à des personnes seules et à des ménages à faibles revenus d’obtenir un logement à un cout qui correspond à 25 % de leurs revenus. La gestion de ce programme est confiée aux offices d’habitation.

Le réseau des OMH, à la demande de la Société d’habitation du Québec, a procédé à une restructuration au niveau de l’ensemble de la province. Cette opération permettra l’ajout de personnel permanent, une application uniformisée de la règlementation en vigueur et un service continu pour l’ensemble des locataires et des demandeurs de logements sociaux sur le territoire.

Les offices de ces quatre municipalités ont fait consensus afin de déposer un plan d’affaires qui a été accepté par la SHQ. La nouvelle entité gèrera désormais 104 logements répartis sur une partie du territoire de la MRC des Basques. Les coordonnées sont les suivantes : Centre administratif aux Galerie Trois-Pistoles, 1er étage, 634 rue Richard, Trois-Pistoles; deux points de services, celui de Saint-Clément situé au 20 rue Saint-Pierre et celui de Saint-Jean-de-Dieu situé au 8 rue Ouellet. Cynthia Bérubé continuera dans ses fonctions à titre de directrice générale au sein de ce nouvel office. Vous pouvez la rejoindre au 418-851-1746.