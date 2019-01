Un séjour exploratoire réalisé avec succès dans les Basques

En décembre dernier, Place aux jeunes Les Basques a reçu cinq diplômés qui ont participé à trois jours d’activités. Les participants et participantes originaires de Montréal, de France et d’Algérie sont issus de domaines de formation très diversifiés qui répondront inévitablement aux besoins locaux de main-d’œuvre.

Parmi les activités au programme, les participants ont visité certaines municipalités afin d’avoir un aperçu de la diversité présente sur le territoire. À Saint-Clément ainsi qu’à Saint-Jean-de-Dieu, ils ont été chaleureusement reçus par le maire et des citoyens impliqués. À Trois-Pistoles, les participants ont pris part à un 5 à 7 d’accueil et à la Fête des Lumières où certains ont même bravé le froid afin de participer à la course illuminée. À Saint-Mathieu-de-Rioux, une activité de raquettes leur a permis de prendre conscience de l’accessibilité au plein air sur notre territoire.

Rappelons que les séjours exploratoires ont été mis en place afin d’encourager l’établissement de diplômés, âgés entre 18 et 35 ans, en région. Ils sont réalisés par Univers Emploi en collaboration avec la SADC et la MRC des Basques. Le but est de permettre à ces personnes de créer un réseau de contacts, rencontrer des entrepreneurs et des employeurs potentiels et en connaitre davantage sur la région afin de projeter d’y vivre. En choisissant de migrer dans la MRC des Basques, ces jeunes contribueront au développement social, économique et culturel du territoire.

Le comité organisateur tient à remercier la marraine du séjour, Claudie Beaulieu, qui a su transmettre, par son dynamisme et son énergie sans borne, l’amour qu’elle détient pour son milieu de vie. «La venue de nouveaux arrivants est primordial pour conserver notre patrimoine et faire vivre notre belle MRC, tant au niveau économique, social et culturel. Les séjours sont un excellent moyen de faire des rencontres qui créeront l’étincelle de l’amour de la région», souligne la marraine de l’évènement.

Le comité tient également à remercier les personnes qui ont répondu à l’appel, que ce soit les nouveaux arrivants et citoyens fiers de leur municipalité, les élus intéressés à accueillir de nouvelles personnes, les partenaires socioéconomiques et entrepreneurs motivés à présenter les possibilités du territoire et à tous celles et ceux qui ont offert un accueil de qualité aux participants du séjour exploratoire.