Des événements diversifiés pour tous au parc national du Bic

Afin de profiter de chaque flocon qui tombe du ciel, l’équipe du parc national du Bic propose une dizaine d’activités spéciales du 19 janvier au 16 mars 2019. Des évènements diversifiés pour tous qui rendent le chocolat chaud encore meilleur...

Soirées de randonnées aux flambeaux : 19 janvier, 2 et 16 février, 2 et 16 mars

Un samedi sur deux, les soirées de randonnées aux flambeaux créent des souvenirs mémorables avec leur ambiance particulière. Les participants marchent à la lueur des flambeaux et font griller quelques guimauves en sirotant le meilleur chocolat chaud au monde. En collaboration avec Crêpe Chignon, l’édition du 16 février ajoute un souper crêpes à l’expérience.

Journée d’hiver Sépaq : 26 janvier

À l’instar de 16 autres établissements de la Sépaq, le parc national du Bic ouvre ses portes au public avec une programmation d’activités spéciale pour profiter des bienfaits que procure la nature. Tous les détails à : www.sepaq.com/hiver/journee/

Tire sur neige : 10 mars

Pour la relâche, le dimanche 10 mars, on pourra se sucrer le bec avec une dégustation de tire d’érable sur neige, en profitant des magnifiques paysages enneigés.

Rappelons que, tout l’hiver, on peut pratiquer diverses activités au parc : ski de fond classique ou nordique, vélo à pneus surdimensionnés (fat bike), raquette et marche. Il est aussi possible de louer l’équipement sur place : raquettes, crampons, vélos à pneus surdimensionnés et trottinettes de neiges. La location est gratuite pour les enfants de 17 ans et moins.

Pour plus d'informations : www.sepaq.com/pq/bic et www.facebook.com/parcnationaldubic