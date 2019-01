Une année chanceuse pour le Bas-Saint-Laurent à la loterie

Les résidents du Bas-Saint-Laurent ont été chanceux à la loterie en 2018, alors que six lots de 1 000 000 $ ont été gagnés dans la région. En tout, 36 chèques de 25 000 $ ou plus leur ont été remis, dont 12 de 100 000 $ ou plus.

Jérémie Gagnon a eu l’immense bonheur de remporter le gros lot de 33 600 463 $ au tirage du Lotto 6/49 du 29 août. Il jouait à un jeu vidéo lorsqu’il a décidé, à 2 h du matin, de vérifier son billet sur Internet. Après avoir eu la surprise de sa vie en voyant qu’il gagnait le gros lot, il a appelé son père en pleine nuit pour lui annoncer la bonne nouvelle. Ses projets au moment du gain : voyager, apprendre l’anglais, acheter la voiture de ses rêves et dire «Bye bye, boss!»

Michèle et Nicole Desrosiers, deux sœurs, ont remporté un lot garanti de 1 000 000 $ au tirage du Lotto 6/49 du 11 avril. Leurs projets au moment du gain : des rénovations, la construction d’un garage, l’achat d’une voiture et des voyages.

Jacques Malenfant, Marc Malenfant, Monique Malenfant et Denise Lavoie, trois membres d’une famille et leur amie provenant du Bas-Saint-Laurent et de Laval ont remporté le gros lot de l’Extra, soit 1 000 000 $, lors du tirage du 18 mai. Le billet gagnant a été acheté après qu’ils se soient réunis dans le cadre d’un souper-bénéfice : comme quoi c’est payant d’être altruiste.

En juillet, Marcel Proulx a mis la main sur le gros lot de 1 000 $ par semaine à vie de la loterie Gagnant à vie! grâce à un billet reçu en cadeau. Il a opté pour le montant forfaitaire de 1 000 000 $. Un voyage à Walt Disney était sur la liste de ses projets.

Jeannelle Jalbert et Denis Côté ont remporté 1 000 000 $ au tirage du Lotto Max du 12 octobre. Au moment du gain, M. Côté comptait ralentir le travail, tandis que Mme Jalbert a émis le souhait de magasiner une voiture.

En guise de cadeau d’anniversaire, Patricia Gherman a acheté à son copain Philippe Bouchard-Dufour un billet du Lotto Max, qui s’est avéré gagnant d’un lot de 1 000 000 $ au tirage du 14 décembre.

L’année 2018 a été la plus chanceuse de tous les temps pour les Québécois à la loterie, alors que Loto-Québec a remis 139 lots de 1 000 000 $ ou plus.

«L’année 2017 s’était terminée en force, avec un gros lot de 60 000 000 $ remis à un groupe de Montréalais à la fin de décembre. La chance s’est poursuivie tout au long de l’année 2018 pour les Québécois, alors que près de 1,2 milliard de dollars, dont 139 lots de 1 000 000 $ ou plus, ont été remis dans la province », souligne Isabelle Jean, présidente des opérations − Loteries et vice-présidente aux affaires publiques.