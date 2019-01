Le 26e Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay du 9 au 17 février

Le 26e Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay aura lieu du 9 au 17 février prochain au Salon de Quilles Témis à Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Cabano. En 2019, le comité organisateur dépassera les 800 000 $ amassés jusqu’à maintenant pour l’organisme Ligne de Vie.

«Je veux me rendre à un million de dollars», a lancé Michel Ruest, ancien propriétaire du Salon de Quilles Témis, qui a été à l’origine de cet évènement bénéfice au Témiscouata. L’an dernier, le Quillethon Lorraine Ouellet-Castonuay a permis de remettre une somme de 38 943 $ à l’organisme qui soutient les personnes en fin de vie ou atteintes d’un cancer.

DES BESOINS GRANDISSANTS

Depuis la première édition du Quillethon, le cout de participation a toujours été de 20 $. En 2019, le comité organisateur a jugé bon de majorer l’inscription à 25 $ afin de répondre aux besoins grandissants de Ligne de Vie du Témiscouata. Gerry-Ann Thériault, présidente, a d’ailleurs effectué des comparaisons entre 2018 et la période des débuts du Quillethon.

Il y a 25 ans, Ligne de Vie avait en une année 12 demandes d’aide financière, cinq lits en prêt à domicile, deux bénévoles en accompagnement au transport (10 voyages pour des malades) et six accompagnements de malades en fin de vie. En 2018, Ligne de Vie a enregistré 53 nouvelles demandes d’aide financière pour 106 dossiers actifs (trois ans), a prêté 18 lits qui sont installés à domicile pour des périodes allant de deux jours à plus d’un an, a pu compter sur 18 bénévoles pour de l’accompagnement au transport (11 malades pour 108 transports) et a réalisé 40 accompagnements en fin de vie dans quatre établissements (les CHSLD de Rivière-Bleue, Saint-Louis-du-Ha! Ha! et Squatec de même que l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac).

«Les demandes sont de plus en plus nombreuses, cela justifie la majoration à 25 $ de l’inscription des participants au Quillethon», a mentionné Mme Thériault. Ligne de Vie du Témiscouata reçoit une part importante de son financement du Quillethon. Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, ses revenus se sont élevés à 59 797 $ dont la somme de 38 943 $ provenant du Quillethon. L’organisme a reçu 7 672 $ en subventions et 13 181 $ en dons lors de décès et d’autres contributions. Pour la même période, l’accompagnement au transport a nécessité 22 478 $, l’aide aux malades 17 837 $, les salaires 15 175 $ et les frais de gestion et d’administration 11 196 $ pour un total de 66 687 $. L’organisme soutient l’implication de plus de 80 bénévoles.

PORTE-PAROLES

Pour la 26e édition, le comité organisateur a confié le rôle de porte-parole à Fernande Dupont Grondin et Annie Morneau. Mme Dupont Grondin a perdu son mari Claude Grondin en avril 2017. «Je souhaite aider à mon tour, en donnant au suivant», a mentionné Mme Dupont Grondin. Mme Morneau est elle-même passée à travers un cancer. «Ligne de Vie procure un soutien extraordinaire et nous aura supportées autant personnellement à travers cette dure épreuve mais aussi sur l’un des problèmes dont nous pourrions tous nous passer durant cette terrible maladie, les problèmes financiers», a indiqué Mme Morneau. Avant d’être porte-parole en 2019, elle était déléguée par l’Association des marchands des Galeries Témis l’an dernier.

MÊME FORMULE

Pour ce qui est du déroulement de l’activité, on vous offre trois parties de quilles au cout de 25 $ par personne. Les inscriptions se font en téléphonant au Salon de Quilles Témis au 418-854-1360. Inscrivez-vous tôt pour avoir le choix de l’heure et de la journée.

En plus de vous amuser en jouant aux quilles et de contribuer pour une bonne cause, vous aurez également la possibilité de gagner des prix très intéressants grâce à la contribution de partenaires: deux certificats cadeau de 200 $ chez les marchands des Galeries Témis et quatre certificats cadeaux de 125 $ gracieuseté de J.A. St-Pierre.