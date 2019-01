Tournoi de pêche sur la glace à la tête du lac Témiscouata

«Venez pêcher la truite mouchetée à la tête du lac Témiscouata, une façon de profiter de l’hiver en famille dans un environnement sauvage», c’est en ces termes que Colette Drouin, coordonnatrice de l’Éco-site de la tête du lac Témiscouata de Saint-Cyprien, vous invite à participer au tournoi annuel de pêche sur la glace le samedi 2 février.

Mme Drouin a précisé que des bourses intéressantes seront remises aux détenteurs de la plus grosse prise dans deux catégories (perchaude et truite). Les mesures seront prises avant 16 h. Les inscriptions seront acceptées dès 7 h au chalet de l’Éco-site, 140 route 232 Est entre Cabano et Squatec. Le cout est de 7.50 $ pour les participants membre et 15 $ pour les pêcheurs non membre.

Il y aura un diner (hotdogs, hamburgers et breuvages) et un service de cantine à l’Éco-site. Vous pourrez vous réchauffer au chalet d’accueil et aussi autour d’un feu de joie.

Notez également que le tirage en lien avec la campagne de financement pour l’amélioration des services de l’Éco-site aura lieu cette même journée avec la remise des prix (kayak, GPS, 500 $ et excursion de pêche) pour une valeur totale de 3 000 $.

Pour obtenir d’autres informations sur cet événement, appelez au 418-551-0811 ou écrivez à l’adresse [email protected] Vous pouvez aussi consulter le site internet www.ecositelactemiscouata.com ou la page Facebook www.facebook.com/Ecositetemiscouata/.