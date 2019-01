État des routes : la prudence reste de mise

Si les conditions météorologiques se sont améliorées au cours des dernières heures, les automobilistes sont appelés à faire preuve de prudence sur le réseau routier. Bien que la visibilité est bonne, plusieurs routes secondaires sont toujours enneigées.

Le ministère des Transports a d'ailleurs confirmé la réouverture de l'autoroute 20, qui était fermée à partir de Rivière-du-Loup (kilomètre 503) et Notre-Dame-des-Neiges, direction est, et de la route 132 qui était fermée entre Saint-André-de-Kamouraska et Le Bic, direction ouest et est.

Ailleurs, la situation semble aussi tranquillement s'améliorer bien que des routes importantes comme la route 289 entre Saint-Alexandre-de-Kamouraska et Rivière-Bleue, ainsi que la route 291 entre Saint-Arsène et Saint-Épiphane, sont toujours couvertes de neige.

De son côté, l'autoroute 185 entre Rivière-du-Loup et Saint-Antonin est «partiellement couverte», alors que la route 185 entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha! est «couverte» de neige. Toutefois, la visibilité reste bonne.

Notons que la fermeture d'une partie de l'autoroute 20 et de la route 132 a forcé de nombreux camionneurs à passer la nuit à Rivière-du-Loup, derrière le centre commercial et au Walmart. LA plupart ont repris la route, peu après 8 h.

DÉNEIGER SA VOITURE

Les automobilistes qui doivent prendre la route ce jeudi 10 janvier sont invités à le faire avec la plus grande prudence. Rappelons que les principales causes de collisions, lors de conditions climatiques précaires, sont reliées aux conducteurs qui n’adaptent pas leur conduite aux conditions routières. C’est pourquoi les conducteurs doivent réduire leur vitesse et à garder leurs distances du véhicule qui les précède.

La Sûreté du Québec rappelle également que les usagers de la route ont la responsabilité de déneiger leur véhicule et de s’assurer que le pare-brise, les vitres, les phares, les feux de changement de direction et la plaque d’immatriculation sont libres de glace et de neige. Ne pas respecter ces règles de sécurité augmente les risques de collision, constitue un danger pour le conducteur, mais également pour tous les autres usagers sur la route et vous expose à des amendes.

Pour les dernières nouvelles concernant l'état des routes, consultez le site www.quebec511.info.