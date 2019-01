Écoles fermées en raison des conditions climatiques

Quelques établissements scolaires sont fermés pour une deuxième journée consécutive en raison des mauvaises conditions climatiques. C'est le cas pour les écoles primaires et secondaires des secteurs de Saint-Jean-de-Dieu et de Trois-Pistoles (Les Basques), pour la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Les écoles primaires et secondaires des secteurs de Rivière-du-Loup et Saint-Pascal de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup ont été aussi fermées pour l'avant-midi.

La CS Kamouraska-Rivière-du-Loup a confirmé peu après 10h que les écoles primaires de ces deux secteurs allaient accueillir les élèves en après-midi. Les écoles secondaires demeurent fermées. Le Cégep de Rivière-du-Loup a aussi fermé ses portes pour l'avant-midi. Il a rouvert pour l'après-midi. Les cours sont suspendus également au CFP Pavillon-de-L'Avenir, aux centres d'éducation des adultes et au Collège Notre-Dame. Les services de garde de Saint-Clément et Sainte-Françoise sont fermés.

» Pour plus d'informations, consultez notre section Info Tempête

ÉTAT DES ROUTES

À noter que le réseau routier est paralysé dans la région. L'autoroute 20 et la route 132 sont toujours fermées à la circulation ce matin. La circulation a été arrêtée vers 20h hier soir. L'autoroute 20 est fermée à partir de Rivière-du-Loup (kilomètre 503) jusqu'à Notre-Dame-des-Neiges, en direction est. Elle est aussi fermée entre le Bic et Mont-Joli dans les deux directions.

La route 132 est fermée entre Saint-André au Kamouraska jusqu'à Le Bic dans les deux directions. Les déplacements sont donc très difficiles dans la région et il est fortement recommandé de remettre tout déplacement non prioritaire à plus tard.

Pour plus d'informations concernant les fermetures de routes, il est possible de consulter le site web de Québec 511.

MÉTÉO

Environnement Canada prévoit encore aujourd'hui une journée de tempête hivernale, alors que des accumulations de neige de 5 à 15 centimètres sont attendues pour les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques. Les vents forts et la neige rendent la visibilité nulle sur les routes. Les conditions devraient s'améliorer graduellement en cours de journée.