Packington offre des plaisirs d’hiver à sa population

La Municipalité de Packington et les organismes partenaires ont profité du programme Plaisirs d’hiver de l’Unité régionale de loisirs et de sports du Bas-Saint-Laurent pour faire l’acquisition de 20 tubes de glisse de qualité supérieure pour permettre aux jeunes et leurs familles de profiter des joies de l’hiver à l’extérieur.

La Municipalité, la Commission des loisirs, le conseil d’administration du Festival de la forêt, l’École Beaucourt, son comité de parents et l’URLS ont uni leur soutien financier pour permettre cet investissement et promouvoir les saines habitudes de vie et la santé des concitoyens de notre région.

L’inauguration officielle de la pente permanente et des tubes de glisse a eu lieu le 29 décembre dernier avec l’activité familiale de «La grande glisse du temps des fêtes» qui a connu un vif succès. Plus d’une centaine de participants, tout au long de cette journée spéciale, ont profité du grand air en famille. Des sourires radieux et de belles pommettes rougies ont été l’ultime récompense du comité organisateur.

Les équipements de glisse seront mis gratuitement au service de la population durant la saison hivernale afin de profiter au maximum des plaisirs de l’hiver québécois. Bonne saison à tous !