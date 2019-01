Noël Chez nous : crise à l’interne

Le tonnerre a retenti pendant la parade du 15e anniversaire de Noël Chez nous en 2018. À la suite d’une lettre aux membres du CA de la part d’une bénévole de longue date, il continue de tonner au-dessus de la tête des cinq bénévoles tenant encore les rênes de l’évènement.

Info Dimanche a reçu une copie d’une lettre de quatre pages envoyée par Diane Chevrier, une bénévole qui réside dans la région des Laurentides. «Bonjour à tous les membres du CA de Noël Chez nous, j’ai fêté mes 15 ans de bénévolat en même temps que votre 15e cette année. Permettez-moi de venir vous donner mon opinion personnelle en plus de commentaires entendus de vos membres et de nombreux visiteurs. Il y a certainement place à l’écoute pour le futur», a d’abord mentionné Mme Chevrier dans son document signé «Diane Chevrier et les autres.»

La bénévole fait état dans sa lettre d’une crise à l’interne. «Vous avez élu Daniel Thériault. Par la suite, qui a distribué les tâches des membres? Comme président, Daniel avait besoin de la collaboration de chacun de vous, de votre respect. Aux dires de bien des gens du CA, tout se décidait entre la vice-présidente et la trésorière», a expliqué Mme Chevrier. Cette façon de faire des deux membres du CA a été confirmée à Info Dimanche par un autre ex-bénévole.

«Très désolant. Trop de boss. Pas de respect pour le président qui se faisait contredire sur ses directives. Au lieu de travailler en étroite collaboration avec lui, vous vous acharniez sur lui. Vous ne vous êtes pas vu aller? C’était décevant et triste de vous avoir observé», a ajouté Diane Chevrier. M. Thériault a accepté de rencontrer Info Dimanche. Concernant la lettre de Mme Chevrier, il a noté que la copie reçue par Info Dimanche avait été modifiée, on y avait retiré le nom des deux membres du CA et un autre élément. Daniel Thériault a refusé de les identifier. Son expérience au poste de président, il l’a résumée ainsi : «J’avais le titre, mais pas les cordeaux.»

CINQ BÉNÉVOLES SUR LE CA

M. Thériault ne sait pas pour le moment s’il restera en poste pour la 16e édition de Noël Chez nous. Celui-ci a indiqué qu’il ne restait plus que cinq personnes sur le CA de Noël Chez nous alors qu’il devrait être composé de 11 bénévoles. Diane Chevrier a également soulevé cette importante baisse : «Considérant qu’avec le départ de 7 personnes de l’ancien CA, de gros vendeurs de billets, faire venir Annie Villeneuve, avoir à vendre 300 billets à 60 $ plus les 499 autres de la Loto-Noël IGA c’était voué à un échec. Mais une personne avait suggéré et décidé de faire venir cette artiste et ce, sans l’unanimité du CA et surtout sans l’accord du président antérieur.»

Mme Chevrier a questionné dans sa lettre plusieurs autres éléments de l’évènement 2018 et l’attention apportée aux bénévoles. «Où est passé votre entraide, votre compassion, votre feu, votre vouloir comme j’ai tant connu. Qu’est devenu votre ouverture d’esprit, votre sens de la collaboration, le respect entre vous, envers vos bénévoles, ceux de longue date comme les nouveaux? De quel droit vous permettez-vous de les engueuler, de leur crier après devant leurs pairs, de leur parler en ces termes : fais ci, vas là, vas chercher ça, jamais de s’il vous plaît, ni de merci», a mentionné Diane Chevrier pour expliquer l’ambiance qui régnait. «Les bénévoles n’ont pas été remplacés et ceux qui restent sont essoufflés, la plupart ont entre 12 et 15 ans», a noté Daniel Thériault.

ÉDITION 2019

Est-ce la fin? «Ça peut aller jusque là», a répondu M. Thériault à cette question. En attendant l’assemblée générale annuelle qui aura lieu à la fin du mois de février ou au début de mars, M. Thériault pense qu’il pourrait y avoir la tenue d’une rencontre à laquelle on inviterait toutes les personnes intéressées à s’impliquer. «Une réunion spéciale sur l’avenir de Noël Chez nous, ce sera au CA de décider», a-t-il précisé.

En tout, Noël Chez nous peut compter sur près d’une centaine de bénévoles durant la semaine de l’évènement. Le reste de l’année, le travail est effectué par les membres du CA et quelques autres bénévoles. Tout comme Mme Chevrier, le président soutient que l’organisation a besoin d’une ressource permanente. «Avec le budget de 200 000 $, ça paie les frais mais pas un employé qui verrait à la coordination. Nous aurions besoin d’un soutien financier du ministère du Tourisme à cet effet, nous devons d’ailleurs rencontrer le député Denis Tardif. Noël Chez nous apporte des retombées économiques de 2,5 millions de dollars à Rivière-du-Loup», a-t-il noté. Daniel Thériault a souligné l’appui de la Ville de Rivière-du-Loup.

En 2019, les dates de présentation de Noël Chez nous sont du jeudi 7 au dimanche 10 novembre. On a souvent reproché à l’organisation de tenir cet évènement trop près de la fête de l’Halloween le 31 octobre. Ce fut le cas en 2018 alors que les dates au programme étaient du 1er au 4 novembre. Outre la parade frappée par de la pluie, du tonnerre, de la neige fondante et de la neige, tout cela en ¾ d’heure, les autres activités se sont bien déroulées dans l’ensemble, selon le président, notamment 67 exposants au Marché de Noël.

«En 2019, pensez à des activités avec les enfants, c’est la relève de demain», a mentionné Diane Chevrier dans sa lettre. Noël n’est-elle pas une fête pour les enfants d’abord?