Autre regroupement d’OMH au Témiscouata

Après le secteur de Dégelis, voilà qu’un autre regroupement des Offices municipaux d’habitation (OMH) entre en vigueur. Dans le but de renforcer le réseau et d’offrir un service bonifié aux locataires d’habitations à loyer modique (HLM), les OMH de Témiscouata-sur-le-Lac, Saint-Louis-du-Ha!-Ha!, Biencourt, Lac-des-Aigles, Saint-Michel-du-Squatec, Saint-Juste-du-Lac, Saint-Marc-du-Lac-Long et Pohénégamook se sont regroupés le 1er janvier en un seul Office qui portera le nom d’Office d’habitation du Témiscouata.

La Société d’habitation du Québec administre le programme HLM, qui permet à des personnes seules et à des ménages à faibles revenus d’obtenir un logement à un cout qui correspond à 25 % de leurs revenus. La gestion de ce programme est confiée aux offices d’habitation.

Le réseau des OMH, à la demande de la Société d’habitation du Québec, a procédé à une restructuration au niveau de l’ensemble de la province. Cette opération permettra l’ajout de personnel permanent, une application uniformisée de la réglementation en vigueur et un service continu pour l’ensemble des locataires et des demandeurs de logements sociaux sur le territoire.

Les offices de ces huit municipalités ont fait consensus afin de déposer un plan d’affaires qui a été accepté par la SHQ. La nouvelle entité gérera désormais 348 logements répartis sur une partie du territoire de la MRC de Témiscouata. Ses coordonnées sont les suivantes : Centre administratif, 2419, rue Commerciale Sud à Témiscouata-sur-le-Lac et deux points de services, celui de Squatec au 25, rue Saint-Michel et celui de Pohénégamook au 1309, rue Principale. Vous pouvez aussi appeler au 418-899-2720.