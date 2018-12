1 000 $ pour les paniers de Noël à Saint-Alexandre

Tout récemment, Marto Napoli, l’animateur de radio Énergie Québec, en collaboration avec Pâtisserie Michaud, remettait pour une 3e année consécutive à Renée Dumouchel, responsable du comité d’aide alimentaire (paniers de Noël) de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, un chèque au montant de 1 000 $.

Ils étaient accompagnés de Laurence Jiona, 12 ans, son bras droit et la relève, ainsi que Anita O. Castonguay, mairesse. «Une contribution grandement appréciée, car les besoins augmentent, les demandes s’additionnent et le contexte économique font en sorte qu’il faut des sous additionnels afin de poursuivre notre mission. Chaque sou est précieux et essentiel», a mentionné Mme Dumouchel.

«Qui va en profiter? Qui seront les gagnants? Ce seront les Alexandrines et les Alexandrins. Je veux pour Noël, des foyers heureux et une table bien garnie», a ajouté la mairesse, Mme Ouellet-Castonguay.

La mission poursuivie par le comité d’aide alimentaire de Saint-Alexandre est de rendre accessible aux personnes seules et aux familles en situation de précarité, sous différentes formes, des denrées alimentaires saines, obtenues par donation ou par achat auprès de fournisseurs et de partenaires de la communauté.