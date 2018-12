Rhume, grippe et gastro-entérite : l'importance de la prévention pendant la période des Fêtes

À l'approche de la période des Fêtes, le ministère de la Santé et des Services sociaux et les autorités de santé publique tiennent à rappeler à la population qu'il existe des moyens efficaces de prévenir des infections comme le rhume, la grippe et la gastro-entérite, de même que des actions et des ressources à sa disposition en cas d'apparition de symptômes.

En effet, en cette période de rencontres et de rapprochements nombreux, il demeure essentiel de prendre les précautions nécessaires afin de limiter la propagation des infections. Tout un chacun peut ainsi contribuer à ces mesures de prévention par des gestes simples et efficaces tels que :

se faire vacciner contre la grippe si on fait partie des groupes ciblés;

se laver fréquemment les mains, à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique;

tousser ou éternuer dans le pli du coude;

éviter de partager des verres et des ustensiles;

et rester à la maison et éviter les contacts sociaux quand on est malade.

Ces petits gestes concrets permettent de se protéger efficacement, de même que les personnes de son entourage, notamment celles qui sont plus fragiles et qui risquent de présenter des complications si elles sont malades.

Faits saillants :

En cas d'apparition de symptômes, les personnes en bonne santé sont invitées à demeurer à la maison, à se reposer et à bien s'hydrater, tout en surveillant l'évolution de leur condition. Les personnes à la santé fragile peuvent demander conseil auprès d'Info-Santé 811. Notons que ce service gratuit demeure en activité pendant les Fêtes comme le reste de l'année, soit 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Il est recommandé de contacter ce service avant de se déplacer pour une consultation médicale.

Si le professionnel du service Info-Santé 811 recommande une consultation médicale :