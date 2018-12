Feux de circulation devant la Fromagerie des Basques : ce sera en 2019

Le ministère des Transports informe la population que les feux de circulation devant la Fromagerie des Basques à Notre-Dame-des-Neiges (Trois-Pistoles) ne seront pas installés d’ici la fin de l’année.

Ce délai survient en raison d’un retard dans la conception et la livraison des feux de circulation. Dès la livraison des matériaux, le Ministère pourra procéder à l’installation de la structure.

La première phase des travaux a été complétée à la fin du mois d’octobre, soit le terrassement et la première couche d’asphalte. Au printemps prochain, il restera à mettre la couche de surface d’asphalte.

L’été 2019 nous permettra donc de vérifier si les modifications apportées sur la route 132, dont l’ajout de feux de circulation intelligents, auront un impact positif sur la circulation des automobilistes. Au cœur de la saison touristique, ceux-ci devaient composer avec de longues files d’attente pour franchir le dernier kilomètre les séparant de l’autre côté du passage piétonnier reliant les deux commerces de la Fromagerie des Basques situés de chaque côté de la route 132.

Les propriétaires de la Fromagerie des Basques ont d’ailleurs participé financièrement à ce nouvel aménagement, soit une somme de 100 000 $. La Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges verse 50 000 $. C’est le ministère des Transport qui assume la presque totalité des couts des travaux estimés à 1 797 000 $.

Les feux de circulation donneront la priorité aux automobilistes sur la 132, mais ceux situés aux sorties des commerces seront activés par un détecteur de mouvement. De leur côté, les piétons pourront demander leur lumière protégée.

Le Ministère profite de cette période de festivités pour inviter les usagers de la route et les piétons à rester vigilants aux abords de ce secteur et rappelle qu’il est important de planifier ses déplacements et d’adapter sa conduite aux conditions hivernales.