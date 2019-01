L’Association du cancer de l’Est du Québec, en collaboration avec ses partenaires, a le plaisir d’inviter la population à l’évènement Cancer et mieux-être : des conférences pour tous, sous le thème «Rebondir», qui se tiendra le samedi 27 avril à compter de 8 h 30, à l’Hôtel Rimouski Centre de congrès, situé au 225, boulevard René-Lepage Est à Rimouski.

Profitez de cette chance unique de rencontrer trois conférenciers de renom, Nicole Bordeleau, Martin Larocque et Dan Bigras, qui ont été choisis parce que leur parcours personnel et professionnel est inspirant et témoigne qu’il est toujours possible de rebondir peu importe l’issue. Chacun à sa façon, par le biais de réflexions, d’outils, est invité à stimuler la capacité de résilience de notre auditoire. Ils apportent des réponses et des réflexions humaines et inspirantes, sans crainte et sans pudeur. Venez assister à ces conférences grand public, dans un langage accessible à tous, pour apporter aux personnes touchées par le cancer un soutien meilleur, dénué de préjugés.

Inscrivez-vous sans tarder ou inscrivez vos proches pour un cadeau original. Assistez aux trois conférences, incluant le diner, au prix très avantageux de 60 $ pour la journée. Vous préférez assister à seulement l’une ou l’autre des deux demi-journées? Il vous en coutera 35 $, mais le diner n’est alors par inclus. Inscrivez-vous en ligne en visitant aceq.org/conferencespourtous. Pour plus d’information, communiquez avec Janie Malenfant au 418 724-0600, poste 2032, sans frais 1 800 463-0806 ou encore par courriel au [email protected]