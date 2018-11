L’avenir de l’église de Saint-Éloi est de plus en plus difficile à prévoir. Dernièrement, le conseil de Fabrique a effectué un appel d’intérêt pour trouver un acheteur à 100 000 $ et plus, sans résultat. «Nous voulions tester le marché», a indiqué le président de la Fabrique, Bertin Denis.

Puisque ce premier essai n’a pas donné le résultat escompté, le conseil de Fabrique a récidivé, cette fois pour un montant pouvant être inférieur à 25 000 $. «On va voir encore pour un mois», a précisé M. Denis.

Selon le président, la population de cette communauté est prête à se départir du bâtiment religieux. «La déconstruction sera le dernier choix envisagé», a souligné Bertin Denis. Il a d’ailleurs mentionné que l’on pourrait trouver d’autres vocations pour le bâtiment. «On se donne du temps», a-t-il lancé.

Donc pas d’agenda pour trouver une solution, le conseil de Fabrique fera d’abord effectuer une estimation des travaux pour effectuer les réparations jugées nécessaires. Rappelons que le 22 aout dernier, de grosses pierres se sont détachées de la façade rendant l’accès impossible par les portes principales. Des cérémonies religieuses ont toujours lieu dans l’église de Saint-Éloi, mais les personnes doivent circuler par les portes latérales.

Quel est l’avenir de l’église de Saint-Éloi ? «On est rendu à un carrefour, on devra prendre une décision», a indiqué M. Denis. Il a déploré le peu d’intérêt manifesté de la part du diocèse de Rimouski. «La Fabrique se sent bien seule», a-t-il conclu.