Succès pour la 2e année de la fête de l’Halloween à Témiscouata-sur-le-Lac

Les 26 et 31 octobre dernier, le comité social, composé de membres du Club Optimiste du quartier Notre-Dame-du-Lac et de citoyens impliqués de Témiscouata-sur-le-Lac, a organisé pour une 2e année consécutive une activité d’Halloween s’adressant aux enfants et à la communauté.

Cette année en nouveauté, une maison hantée a été construite pour émerveiller petits et grands. Au final, près de 400 participants ont arboré leur plus beau costume pour s’amuser et contempler la salle hantée réalisée à la salle du Détour.

D’abord, le 26 octobre, la population a été conviée à une soirée dansante avec DJ Mario et une poutine de la Cantine chez France a été servie en fin de soirée. Ensuite, pour la journée même de l’Halloween, le CPE du quartier Notre-Dame-du-Lac, les écoles primaires de Notre-Dame-du-Lac, Saint-Eusèbe et Packington ont pu en profiter pour fêter l’Halloween avec leurs camarades à la salle hantée. Lors de cette journée, 2 mascottes de la Pat Patrouille étaient sur place. Les pompiers de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac sont également venus sensibiliser les enfants aux règles de sécurité pour la collecte de bonbons le soir. De plus, les comités OPP de chaque école avaient préparé des collations pour cette journée. Enfin, la communauté a pu, en soirée, venir voir les décors réalisés, où du chocolat chaud et friandises étaient offerts.

Le comité se dit très heureux de la réponse de la population pour cette 2e édition et témoigne déjà de l’intérêt pour récidiver l’an prochain. Le comité organisateur remercie chaleureusement tous ses commanditaires et partenaires sans qui cet évènement n’aurait pu être réalisé.