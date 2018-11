Une nouvelle ambulance bien spéciale à Rivière-Bleue

À compter du jeudi 8 novembre, les citoyens du Transcontinental seront desservis par une nouvelle ambulance qui sort de l’ordinaire. Les Services ambulanciers du Transcontinental ont récemment fait l’acquisition d’un véhicule à quatre roues motrices idéal pour l’hiver québécois, un modèle qui serait unique au Bas-Saint-Laurent.

Avec son châssis de camionnette Ford F-450 blanc et ses nombreux autocollants réfléchissants, le véhicule fera assurément tourner les têtes, mais il est surtout susceptible d’offrir un meilleur confort aux patients transportés et plus de latitude pour les ambulanciers paramédics.

«L’ambulance utilisée jusqu’à présent est essentiellement arrivée à la fin de sa vie utile avec ses 200 000 kilomètres. Il nous fallait donc un nouveau véhicule, mais je n’étais pas intéressé par les modèles construits sur des châssis de fourgonnettes qui consomment de l’essence», a partagé le directeur général, Thommy Gagnon.

Après des démarches auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux, M. Gagnon a obtenu le droit de faire partie d’un projet-pilote au même titre que d’autres services ambulanciers québécois. S’il est plus économique avec son moteur au diésel, le nouveau modèle sera aussi plus efficace dans les intempéries grâce à ses quatre roues motrices et sa suspension à l’air, à l’arrière.

«C’était nécessaire pour nous, puisque nous avons connu certains problèmes l’hiver. Des secteurs étaient difficilement accessibles pendant ou même après les tempêtes. Je pense entre autres aux bords des lacs et à certains rangs sur le territoire. Le modèle 4X4 sera plus approprié à notre travail.»

Selon Thommy Gagnon, le nouveau véhicule sera aussi muni d’un système permettant aux ambulanciers paramédics d’entrer la civière plus facilement, sans forcer inutilement. «C’est de plus en plus courant partout au Québec. C’est un investissement qui contribuera à améliorer les conditions de travail de nos équipes», affirme-t-il.

Le nouveau modèle d’ambulance, dont le design est tout à fait différent, est évidemment plus dispendieux que les ambulances «régulières», mais il en vaut la peine, selon les premiers essais réalisés ailleurs au Québec.

Les Services ambulanciers du Transcontinental desservent les territoires de Saint-Athanase, Pohénégamook, Rivière-Bleue et Saint-Marc-du-Lac-Long.