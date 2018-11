Décès de Bernard Landry : les drapeaux sont en berne

La Ville de Rivière-du-Loup a joint sa voix au chœur qui s’élève partout au Québec et a mis en berne ses drapeaux, ce mercredi 7 novembre, à la suite du décès de l’ancien premier ministre du Québec, Bernard Landry.

Au nom de l’ensemble de la communauté louperivoise, la mairesse, Mme Sylvie Vignet offre ses sympathies à la famille et aux proches de M. Landry. «Je salue l’immense contribution d’un homme d’exception à l’avancement du Québec. Il allait de soi, aujourd’hui, de répondre à l’appel du premier ministre et de mettre en berne nos drapeaux, en signe de respect et d’hommage.»

Les drapeaux demeureront en berne jusqu’au lendemain des funérailles.