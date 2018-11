La Semaine nationale des proches aidants soulignée dans les Basques

C’est sous le thème Parce que nous serons tous proches aidants que le Centre d’aide aux proches aidants des Basques (CAPAB) soulignera la Semaine nationale des proches aidants, se déroulant du 4 au 10 novembre prochain.

Le Québec comptait 1,7 million de proches aidants en 2012. Au Bas-Saint-Laurent, on estime ce nombre à 16 000 personnes. Le vieillissement de la population entrainera forcément une augmentation du nombre de personnes qui endosseront ce rôle au cours des prochaines années.

Que ce soit par amour, solidarité ou nécessité, chacun de nous peut être appelé à devenir le proche aidant d’un parent, d’un enfant, d’un ami ou même d’un voisin. La Semaine nationale des proches aidants est non seulement l’occasion de s’arrêter et de faire connaissance avec ces personnes de notre entourage, mais aussi de les remercier et de reconnaitre leur rôle déterminant dans notre société.

Le CAPAB organise régulièrement des activités pour la population de la MRC des Basques. Une exposition de livres en lien avec la proche aidance sera accessible du 1er au 30 novembre à la Bibliothèque Anne-Marie D’Amours de Trois-Pistoles sur les heures d’ouverture.

Un atelier de sensibilisation avec Paméla Bérubé Jean intitulé «Arrosez les fleurs et non les mauvaises herbes» se déroulera le mardi 6 novembre à 13h30 au local de la MRC des Basques. L’inscription est obligatoire au 418-851-4040.

Une conférence de Chloé Sainte-Marie intitulée «Proche aidante : lumière sur un engagement trop souvent dans l’ombre» aura lieu le jeudi 8 novembre à 18h30 à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup. Le transport gratuit est organisé par le CAPAB: 418-851-4040.

La mission du CAPAB est de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des proches aidants de la MRC des Basques. Depuis maintenant sept ans, l’organisme offre des services d’information, de formation, de soutien individuel et de répit à domicile. Pour plus de renseignements, il suffit de téléphoner au 418-851-4040.