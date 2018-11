Rencontres pour des parents d’enfants trans et de genre non conforme

Un projet de recherche se déroule actuellement auprès de parents d’enfants trans et de genre non conforme qui habitent le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Iles. Des participants sont recherchés afin d’y prendre part.

Le groupe se réunira aux deux semaines, mais il n’est pas nécessaire de participer à chaque rencontre pour en faire partie. Son objectif est de s’offrir un espace pour discuter, entre parents, des expériences vécues tant au niveau personnel, social que politique. Il vise aussi à développer des solutions en groupe et participer à un projet de recherche permettant de produire des connaissances sur les enjeux et défis rencontrés par les parents vivant hors des grands centres. Il est possible de joindre le groupe de façon virtuelle (par Skype).

Le projet initial est d’une durée de 15 semaines, mais selon l’intérêt des parents participants, le groupe pourrait se maintenir dans le temps, après que la recherche soit terminée. Un service de garde est disponible sur place, sans frais pour tous les enfants.

Les rencontres auront lieu aux deux semaines durant l’année scolaire 2018-2019, et il est possible de s’y joindre en tout temps. Pour plus d’informations, il suffit de joindre Dominique Pineault, assistance de recherche et étudiante à la maitrise en travail social à l’adresse courriel [email protected] ou par téléphone au 418-551-6590.