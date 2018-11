Rivière-du-Loup commémorera le 100e anniversaire de l’Armistice

Ce 11 novembre 2018, des citoyens de partout dans le monde souligneront le 100e anniversaire de l’Armistice. Pour l’occasion, la Ville de Rivière-du-Loup donne rendez-vous à ses citoyens à 10 h 45 au Carré Dubé, pour une courte cérémonie de recueillement devant le Monument des Braves.

Afin de marquer le centenaire, la Ville a collaboré avec le Musée militaire de l’Est-du-Québec pour mettre en place divers pavoisements. Ainsi, une bannière flottera au-dessus de la rue Lafontaine et des coquelicots géants apparaîtront devant le cénotaphe ces prochains jours. Érigé à Rivière-du-Loup en 1947, le Monument des Braves honore le souvenir des soldats de la région tombés au combat. La mémoire de ces disparus et leurs faits d’armes sont précieusement conservés dans les archives nos sociétés d’histoire locale et celles des familles de la région, afin de ne jamais oublier.

Il y aura bientôt 100 ans, le 11 novembre 1918, les Alliés signaient ainsi l’Armistice dans la forêt de Compiègne en France. Le Jour du Souvenir a été instauré pour commémorer la bravoure de l’ensemble des soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale, puis lors de tous les conflits armés qui ont suivis. Pour sa part, le coquelicot est rapidement devenu le symbole des soldats disparus, d’après un poème du médecin canadien John McCrae, inspiré par la présence abondante des fleurs rouges sur les sols de Flandre ravagés par les bombardements.

Pour en savoir plus sur la Grande Guerre et les événements militaires marquants du XXe siècle, la Bibliothèque Françoise-Bédard vous invite à venir voir sa collection et son exposition présentée près du comptoir du prêt, sur les heures d’ouverture.