2602 nouveaux luminaires au DEL à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup amorcera sous peu la modernisation de son réseau d’éclairage public, soit la conversion au DEL de 2602 luminaires et l’intégration d’un système de gestion intelligente, un travail qui devrait être terminé d’ici la fin de l’année 2018.

Selon la mairesse Sylvie Vignet, cet investissement de 1 669 497 $ devrait s’amortir en moins de 7 ans. «La technologie DEL représente une solution respectueuse de l’environnement tout en nous permettant de réaliser des économies d’énergie et d’entretien substantielles de l’ordre de 145 500 $ et 64 400 $ respectivement, pour un total avoisinant les 210 000 $ annuellement», a mentionné Mme Vignet.

Gérald Tremblay, directeur du Service technique et de l’environnement, a pour sa part expliqué que «la technologie DEL est caractérisée par une durée de vie 5 fois supérieure à celle des ampoules originales, soit 100 000 heures ou environ 25 ans». M. Tremblay a précisé que le nouvel éclairage sera plus direct, donc dirigé davantage vers le sol.

«Nous pourrons aussi bénéficier d’un système de contrôle intelligent, ainsi les luminaires défectueux seront détectés sur un ordinateur ce qui nous permettra de les remplacer plus rapidement», a-t-il ajouté. On pourra également gérer à distance et en temps réel l’ensemble des luminaires, notamment baisser l’intensité lumineuse dans certains secteurs précis si cela s’avère souhaité.

Vers la mi-novembre, cinq équipes seront à l’œuvre pour réaliser les travaux. Notez que des luminaires au DEL sont déjà installés sur les rues Saint-André et Plourde. Rivière-du-Loup fait partie des premières villes du Québec à adhérer au programme offert aux villes et aux municipalités leur permettant de bénéficier d’un tarif d’achat regroupé pour moderniser les réseaux d’éclairage public.

Nous reconnaissons sur la photo montrant un ancien et un nouveau luminaire, de gauche à droite : Jacques Poulin (directeur général), Pascal Gamache (chargé de projet), Sylvie Vignet (mairesse), Gérald Tremblay (directeur du Service technique et de l’environnement), Jacques Minville (conseiller municipal) et André Beaulieu (conseiller municipal).