La loterie de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB est de retour

Les membres du conseil d’administration de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB lancent la loterie annuelle 2018. Tenue pour la première fois en 2011, cette collecte de fonds constitue une activité de financement populaire orchestrée par l’organisme.

L’initiative reçoit la collaboration de 12 concessionnaires automobiles et de camions de la région : Bérubé Chevrolet Cadillac Buick GMC; Rivière-du-Loup Honda; Hyundai Rivière-du-Loup; Garage Windsor; Grand-Portage Automobiles; Impact Ford; Olivier Kamouraska Chrysler; Carrefour du camion RDL; Dubé Kia-Mazda; Rivière-du-Loup Toyota; Centre Routier Rivière-du-Loup et Rivière-du-Loup Mitsubishi. Les caisses populaires Desjardins du KRTB sont aussi partenaires du projet depuis huit ans à titre de dépositaires de billets.

Ces partenaires soutiennent l’organisation de la Loterie qui se conclut par le tirage d’un crédit de 25 000$ applicable à l’achat d’un véhicule chez un des concessionnaires participants, au choix de la personne gagnante. Au cours des dernières années, une personne de Pohénégamook, deux personnes de St-Pascal, une personne de St-Juste-du-Lac et deux personnes de Rivière-du-Loup se sont prévalues d’une voiture neuve grâce à la Loterie de la Fondation.

Les profits de la vente des billets seront entièrement versés à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB afin de soutenir son fonctionnement. «Cette initiative annuelle est essentielle à sa pérennité», soutient Renée Giard, présidente de la Fondation. Au total, 5000 billets seront mis en vente au coût de 20 $ chacun sur le territoire du KRTB. Le tirage du crédit de 25 000 $ aura lieu le 10 avril 2019 à l’Hôtel Levesque. Les billets sont disponibles auprès des administrateurs de la Fondation et de la Maison Desjardins, chez les concessionnaires automobiles et de camions participants, chez le Club 50 ans et plus de Saint-Cyprien, directement à la maison de fin de vie ainsi que dans le réseau des caisses populaires Desjardins de la région. La Fondation de la Maison Desjardins a ainsi bénéficié d’un apport financier de plus de 250 000$ depuis le début de cette activité récurrente à 2011.

Le coût d’opération annuel de la Maison Desjardins est de 880 000$, sans compter l’apport des équipes de bénévoles. L’Agence de la santé et des services sociaux du Bas St-Laurent y contribue pour 50%. Le financement complémentaire provient des dons reçus, des activités de sollicitation organisés bénévolement dans la région tel le Quillethon en septembre et les levées de fonds de la Fondation comme le grand tournoi de golf de juin.

Sur la photo, nous apercevons plusieurs représentants des différents concessionnaires, des administrateurs, Renée Giard, présidente, Sara Dumais-April, coordonnatrice au financement de la Fondation ainsi que M. Serge Ferrand, directeur général de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup.